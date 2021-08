Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj va opera trei destinații de vacanta din Grecia, respectiv Zakynthos, Heraklion și Rhodos, operate de catre compania aeriana Blue Air, incepand din sezonul de vara al anului 2022.Grecia este o țara care atrage milioane de turiști din toata lumea, fiind și in…

- Bulgaria, Turcia și Grecia sunt cele trei destinații de vacanța preferate de romani pentru vara aceasta. Siguranța și flexibilitatea in momentul rezervarii au devenit foarte importante pentru...

- Peste 15.000 de turisti si-au rezervat deja vacanta iar cele mai cautate sunt charterele catre Grecia, Egipt si Turcia, dar si vacantele in Tenerife, potrivit datelor unui operator de turism transmise marti AGERPRES. Pentru un pachet turistic in Creta tarifele pornesc de la 350 eur/persoana, in Rodos…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța debutul a doua noi destinații de vacanta, Burgas (Bulgaria) și Constanța, operate de catre compania aeriana Blue Air. Burgas, premiera pentru Aeroportul Cluj Destinația Burgas reprezinta…

- Blue Air opereaza 17 zboruri saptamanale directe intre Romania si Grecia in cadrul orarului de vara 2021, pretul biletelor incepand de la 19,99 euro/segment, informeaza operatorul aerian low-cost intr-un comunicat transmis AGERPRES. Blue Air zboara catre cinci destinatii grecesti, respectiv de la Bucuresti…

