Trei noi cazuri de variola maimuței, confirmate în România: Toți pacienții sunt din București Trei barbați de 24, 33 și 38 de ani au fost diagnosticați cu variola maimuței, a anunțat marți Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Astfel, numarul pacienților din Romania identificați cu acest virus, care s-a raspandit in ultimele luni in Europa, a crescut la 9.Cei trei barbați confirmați cu virusul sunt din București, la fel care și precedentele șase cazuri confirmate in Romania.Autoritațile transmit ca starea lor de sanatate este buna și se afla in prezent in izolare, unul in spital, in timp ce alți doi la domiciliu.Urmeaza sa fie efectuate anchete epidemiologice pentru a se stabili… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

