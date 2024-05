Comisia Europeană a clarificat sprijinul acordat fermierilor în caz de evenimente meteorologice excepţionale Comunicarea prezentata, joi, clarifica faptul ca forta majora se poate aplica tuturor fermierilor care lucreaza intr-o zona delimitata afectata de dezastre naturale sau de evenimente meteorologice grave si imprevizibile. mai spune comunicatul de presa al CE. Aceasta inseamna ca fermierii situati in zona afectata nu vor trebui sa completeze cereri individuale sau sa faca dovada indeplinirii conditiilor de forta majora. Prin clarificarea interpretarii juridice a acestui concept, Comisia Europeana urmareste sa ofere siguranta fermierilor afectati in ceea ce priveste platile lor din cadrul PAC, asigurand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat, joi, o comunicare care clarifica utilizarea fortei majore si a circumstantelor exceptionale in sectorul agricol din UE in cazul unor fenomene meteorologice imprevizibile si extreme. Conceptul de forta majora le permite fermierilor care nu au putut indeplini toate cerintele…

- Acordat de Oaktree in 2021 catre societatea cu sediul in Luxemburg prin care conglomeratul chinez Suning controla Inter, imprumutul a fost garantat cu participatia la club. Acest lucru a oferit Oaktree, specializat in furnizarea de finantare de salvare pentru firmele in dificultate, dreptul potential…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca luni pot incepe plațile de la Guvern pentru sprijinul acordat fermierilor, atat din domeniul vegetal, cat și din domeniul agricol și al creșterii porcilor.

- Intervenție in forta a mascatilor din Bucuresti. Au tras cu arma impotriva unui barbat care i-a atacat cu un topor. Individul a incercat sa-i loveasca, asa ca un ofiter din trupele speciale de interventie l-a impuscat in picior. Doar asa s-a calmat agresorul si a putut fi incatusat. Articolul Impuscat…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, face o noua vizita in China. Diplomatul american s-a intalnit cu ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, care a avertizat SUA sa nu depașeasca „liniile roșii”. Inainte de a pleca, Antony Blinken se va intalni și

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 68 de centi, sau cu 0,8%, pana la 89,80 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au pierdut 91 de centi sau 1,1%, pana la 85,30 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au scazut cu mai mult de 1 dolar, inainte…

- Liderii Uniunii Europene vor cere saptamana viitoare o armonizare a legilor privind falimentul si impozitul pe corporatii la nivelul statelor membre, pentru a atrage mai mult capital privat pentru trecerea UE la energie regenerabila si o economie mai digitalizata, potrivit unui proiect de document citat…

- Astrologii au adus horoscopul zilei de marți, 19 martie. Astfel, am aflat ca unele zodii vor avea parte de o zi de foc, pe cand altele vor putea petrece clipe relaxante chiar și la birou. BERBEC Horoscop 19 martie 2024. Este o zi buna pentru activitați sportive si de creație. Unii nativi vor avea chef…