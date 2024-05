Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, cele mai multe - 861 - urmand sa fie ocupate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Judecatorul Varga Attila de la Curtea Constitutionala a Romaniei a fost internat, miercuri, in stare grava, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, au precizat surse medicale pentru Agerpres.

- Medicul Catalin Cirstoiu, manager al Spitalul Universitar de Urgența București, consulta in toamna anului trecut pacienti la clinica familiei lui, iar acestia plateau pe alta firma, tot a familiei Cirstoiu, desi un manager de spital nu poate avea o alta funcție, platita sau neplatita, in afara spitalului…

- Candidatul Aliantei PSD-PNL la functia de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a reiterat luni seara ca nu este incompatibil si ca nu a primit nicio concluzie din partea Agenției Naționale de Integritate (ANI), in urma controlului Corpului de Control al Guvernului, scrie News.ro.Afirmațiile…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, acuza jurnaliștii de o campanie impotriva sa și susține ca o ziarista ar fi spus ca ea insași „nu crede in ce scrie”, dupa ce HotNews.ro a publicat luni, 8 aprilie, o ancheta care dezvaluie ca, in 2020, Corpul de Control al Guvernului condus…

- Prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 21/2024 privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,…