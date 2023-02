Trei nave speciale ale Administrației Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) din Galați sunt pregatite pentru a se deplasa pentru efectuarea masuratorilor adancimilor pe Brațul Chilia și pe Canalul Bastroe, dupa ce au aparut informații ca in ultimele luni autoritațile de navigație din Ucraina au efectuat dragaje pentru marirea adancimilor de navigație pe aceste sectoare de la 3,5 – 4 metri la 8 metri, iar aceste lucrari hidrotehnice pun in pericol biodiversitatea din Delta Dunarii. Chiar reprezentanți ai autoritaților portuare din Ucraina au recunoscut ca in zona Portului Ismail, in urma dragajelor…