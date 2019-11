Trei morti in explozia unui vas-cisterna rus care nu avea la bord incarcatura

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata într-o explozie produsa la bordul vasului-cisterna rus "Zaliv Amerika", stationat în portul Nahodka, în Marea Japoniei, au informat sâmbata surse oficiale.

- Au aparut noi imagini cu momentul atacului cu bomba de joi, revendicat de talibani, și care a dus la moartea a cel puțin 10 persoane și ranirea altor zeci. Imaginile distribuite de mass-media locale surprind chiar momentul în care o mașina capcana explodeaza.Explozia a provocat un mare nor…

- Presedintele Tanzaniei, John Magufuli, a decretat doliu national pana luni, dupa catastrofa in care si-au pierdut viata 64 de persoane, ucise in urma exploziei unui camion-cisterna, in contextul in care multe dintre victime

- Presedintele Tanzaniei, John Magufuli, a decretat doliu national pana luni inclusiv, dupa catastrofa in care si-au pierdut viata 64 de persoane, ucise in explozia unui camion-cisterna, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga combustibil din vehiculul care fusese implicat intr-un…

- Explozia unui camion-cisterna sambata in Tanzania s-a soldat cucel puțin 100 de morti si 65 de raniti, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat intr-un accident, a transmis postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters.Explozia…

- Explozia unui camion-cisterna sâmbata în Tanzania s-a soldat cu 57 de morti si 65 de raniti, în contextul în care multe dintre victime încercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat

- Explozia unui camion-cisterna sambata in Tanzania s-a soldat cu 57 de morti si 65 de raniti, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat intr-un accident, a transmis postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters. Explozia s-a…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie la Cairo. Incidentul a avut loc in apropierea Institutului National de Oncologie din Egipt, in centrul capitalei Cairo, a anuntat luni dimineata Ministerul egiptean al Sanatatii, a informat mediafax. O masina care conducea pe contrasens…