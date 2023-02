Stiri pe aceeasi tema

- Trei militari romani au fost raniți la un exercițiu cu bombe care s-a desfașurat in poligonul Cațelu de langa București. Accidentul s-a produs in dimineața zilei de miercuri, 15 februarie, in jurul orei 9,30. Victimele sunt un capitan și doi soldați. „Trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicații…

- Au fost aplicate imediat procedurile standard in astfel de situatii, fiind acordat primul ajutor la fata locului de personalul medical prezent pe timpul desfasurarii sedintei de instruire. Doi dintre militari, un soldat și un capitan, au fost transportați de urgenta la Spitalul Universitar de Urgența…

