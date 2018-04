Trei membri marcanti ai Academiei Suedeze si-au anuntat vineri demisia, in semn de protest fata de diviziunile create in cadrul acestei institutii care decerneaza Premiul Nobel pentru Literatura, dupa o serie de dezvaluiri facute sub auspiciile miscarii #metoo, informeaza AFP. Scandalul de la Academie a luat vineri proportiile unei afaceri de stat dupa ce regele Carl al XVI-lea Gustaf a fost pus la curent, iar directorul general al Fundatiei Nobel, Lars Heikensten, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la aceasta "situatie serioasa si dificila". Valul de dezvaluiri facute sub auspiciile miscarii…