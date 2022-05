Stiri pe aceeasi tema

- CS SCM USAMVB Timisoara a invins-o in deplasare pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 31-13 (14-8), sambata, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de rugby, o reeditare a finalei Cupei Romaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Etapa a doua din Liga Naționala de rugby programeaza un derby, CSM Știința Baia Mare – SCM USAMVB Timișoara. Meciul se va juca in Maramureș, sambata, 30 aprilie, ora 13,30, și conteaza pentru grupa A. Cele doua echipe s-au intalnit și in primul meci oficial din acest an, finala Cupei Romaniei, ediția…

- La debutul in Liga Naționala de rugby: SCM-USAMVB Timișoara – CSU Alba Iulia 96-6 La meciul de debut in Liga Naționala de rugby, CSU Alba Iulia a pierdut, scor 6-96 (0-56), in Banat, in compania recentei caștigatoare a Cupei Romaniei, intr-un meci disproporționat inca de la tragerea la sorți a țintarului…

- SCM Timisoara nu a avut probleme cu modesta formatie din Transilvania, grupare care in sezonul trecut activ in esalonul secund, in prima runda a Ligii Nationale. CSU Alba Iulia a fost „sparring partner” in Ronat pentru detinatoarea Cupei Romaniei. „Leii” s-au impus cu o diferenta foarte mare si pentru…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului (USAMVB) "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara a desfasurat, marti, actiuni de promovare la liceele agricole din Targu Mures si Tarnaveni a ofertei sale de specializari intr-o serie de profesii care sunt extrem de cautate in prezent.…

- Primarul Dominic Fritz a semnat astazi contractul pentru lucrarile de modernizare a iluminatului public pe trei artere foarte circulate ale Timișoarei: Calea Aradului, Calea Torontalului și Calea Sever Bocu. Potrivit edilului, beneficiile imediate ale acestei investiții de un milion de lei sunt o factura…

- Cei mai in forma jucatori de la prim-divizionara de rugby SCM Timișoara au decis sa ramana alaturi de club. Vorbim de internaționalii Gabriel Rupanu, piesa de rezistența și la naționala și de capitanul echipei, Vlad Neculau. Ei se afla doar pentru cateva zile la Timișoara, reveniți din cantonamentul…