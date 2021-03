Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei masculine de handbal a Romaniei, Rares Fortuneanu, a declarat ca tricolorii sunt favoriti in meciurile cu Kosovo, din preliminariile Campionatului European – EHF EURO 2022, dar nu isi pot permite pasi gresiti. ”Baietii sunt determinati, cele doua meciuri sunt importante pentru…

- Nationala de handbal masculin a Suediei a invins, marti, pe teren propriu, reprezentativa Muntenegrului, scor 27-24 (15-13), intr-un meci jucat in devans la etapa a IV-a a grupei a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2022, din care face parte si Romania. In urma victoriei,…

- Cristi Ghița, Roland Thalmaier, Huba Talas și Gabriel Dumitriu au fost convocați la echipa naționala a Romaniei, pentru dubla cu Kosovo, din cadrul preliminariilor Campionatului European de handbal... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cele doua echipe timisorene din Liga 2 au cate un jucator selectionat la lotul Romaniei sub 19 ani. Portarul Otto Hindrich, titularul dintre buturi al celor de la ASU Politehnica, si „aripa” Ionut Vasluian, de la Ripensia, au fost convocati la actiunea care se va desfasura in perioada 7-10 martie la…

- FCSB a pierdut meciul cu Hermannstadt, 0-1, dupa o evoluție modesta a formației pregatite de Toni Petrea. Totul despre Hermannstadt - FCSB 1-0, AICI Echipa roș-albastra a ajuns la doua infrangeri la rand in Liga 1 și trei in toate competițiile, dupa o prestație slaba contra formației antrenate de Liviu…

- CFR Cluj a spart gheața și a devenit prima echipa din Romania care e implicata intr-un spot TV personalizat. Cei mai importanți fotbaliști de la CFR Cluj sunt actori principali in noua campanie a celor de la Betfair, „Fiecare meci devine legendar”. Campioana Romaniei inoveaza și in zona de marketing,…

- SCM Politehnica Timișoara se reunește miercuri, 6 ianuarie, insa fara jucatorii chemați la loturile naționale. Cei șase absenți motivat sunt Cristian Fenici, Marius Sadoveac și Calin Dedu la reprezentativa de seniori, respectiv Claudiu Pal, Liviu Caba și Aron Dedu la ”tineret”. Jucatorii s-au mai aflat…

- SCM Politehnica e usor favorita in fata gruparii CSM Fagaras, dar handbalistii de pe Bega nu vor putea miza pe liderii Cristian Fenici si Marius Sadoveac in acest joc. Runda intermediara e programata in Sepsi Arena, din Sf. Gheorghe, iar elevii lui Vlad Caba joaca maine. Timisorenii revin in Covasna…