- Grupul italian Beltrame, care a cumparat, vineri, 11 martie, Combinatul de Oteluri Speciale (COS), cu 38 de milioane de euro, vrea sa porneasca productia la Targoviste intr-un timp cat mai scurt, in contextul razboiului din Ucraina, care era pana de curand tara exportatoare de fier-beton.

- „Astazi, la Guvern, am avut o intalnire pentru masurile pe care le vom aplica incepand cu data de 1 aprilie pe energie, o intalnire la care au participat Autoritatea de Reglementare in Energie si actorii din piata - furnizorii si distribuitorii", a spus Popescu, joi, intr-o conferinta de presa la Palatul…

- ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (KMGI), va sista activitatea operationala a rafinariei Petromidia Navodari, in perioada 11 martie – 3 aprilie, pentru realizarea unei revizii tehnologice programate. In cadrul acesteia, se vor efectua lucrari de verificare si recertificare…

- Ministerul Energiei va veni in Guvern, in viitorul apropiat, cu o Ordonanta de Urgenta pentru a debloca investitia de la centrala Iernut, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. "Voi veni in viitorul apropiat, in Guvern, cu un proiect de Ordonanta…

- Marii producatori de petrol anunța ca vor majora producția in luna martie. Este raspunsul venit dupa ce mai multe țari au cerut acest lucru. Motivul: prețurile in creștere la carburanți. Grupul OPEC este format din Organizația Statelor Exportatoare de Petrol și alți mari producatori. Aceștia au decis…

- Min. Energiei a facut publica schema de compensare a prețurilor la energie Foto: Alex Lancuzov. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publica proiectul ordonanței de urgența privind noile masuri de compensare a creșterii prețurilor la energie electrica și la gazele naturale, aplicabile de…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) ofera pe final de an un contract in valoare de 1,5 milioane de euro prin negociere fara invitație prealabila la o procedura concurențiala de ofertare. Este vorba de un contract de achiziție de servicii de paza bunuri și obiective la sedii si subunitați aparținand S.…

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia este asteptat sa fie aprobat de Comisia Europeana in luna ianuarie 2022, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ne asteptam ca in cursul lunii ianuarie sa primim un raspuns favorabil de la Comisia Europeana privind restructurarea…