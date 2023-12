Stiri pe aceeasi tema

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica.Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Politistii din Uricani, judetul Hunedoara, au fost sesizati ieri in legatura cu disparitia lui Dore-Gheorghe Dambean, care a plecat de la stana si nu a mai revenit la resedinta sa din localitate. Marti, in jurul orei 19.45, Poliția Orașului Uricani a fost sesizata cu privire la faptul ca DAMBEAN DOREL-GHEORGHE…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- Accident de circulatie astazi la iesirea din Orastie, judetul Hunedoara, pe DN 7, spre Deva. Un motociclist a lovit un autoturism si in urma impactului a cazut pe sosea. In urma incidentului a fost apelat numarul de urgenta 112. E posibil ca motociclistul sa aiba o fractura la brat. Drumul nu a fost…

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor,... The post Percheziții in trei județe din vestul țarii intr-un dosar de contrabanda. Liderul, un cunoscut interlop din Timișoara…

- Sapte persoane, parintii si cinci copii au fost intoxicati probabil cu gaz intr-o casa din municipiul Deva. Victimele sunt constiente iar la fata locului intervine un Detasament de Pompieri din Deva si echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. Interventia este in desfasurare. UPDATE Pompierii…

- Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe autostrada A1, in dreptul localitatii Turdas, din judetul Hunedoara. Un autoturism s-a aprins ca o torta dupa impactul cu un autotren, din fericire soferul masinii nu a fost ranit. Incidentul a avut loc intre localitațile Simeria și Oraștie,…