Scrisoarea semnata de acești europarlamentari evidențiaza importanța eliminarii controalelor la frontiera terestra dintre cele trei țari, in special pentru facilitarea circulației turiștilor și a schimburilor comerciale. Aceasta propunere vine in contextul eforturilor de consolidare a spațiului Schengen și de promovare a liberei circulații in Europa, avand in vedere ca Romania și Bulgaria sunt membre UE de mai multe decenii și indeplinesc toate criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen. Dacian Cioloș, a anunțat ca, impreuna cu colegii sai, a transmis o scrisoare comuna ministrului Dimitris…