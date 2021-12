Trei doze din vaccinul AstraZeneca, eficiente împotriva Omicron O serie de trei doze de vaccin COVID-19 de la AstraZeneca este eficienta impotriva variantei de coronavirus Omicron, a anunțat joi compania farmaceutica, citand datele unui studiu de laborator al Universitații Oxford, potrivit Reuters.Rezultatele studiului, care nu a fost publicat inca intr-o revista medicala cu referenți, sunt similare cu cele ale rivalilor Pfizer-BioNTech, care au constatat, de asemenea, ca o a treia doza din vaccinurile lor este eficienta impotriva Omicron. Dupa trei doze de vaccin, nivelurile de neutralizare impotriva Omicron au fost in mare masura similare cu cele impotriva… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

