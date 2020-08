Trei, Doamne, și doar ei! Marea bulibașeala din fotbalul romanesc s-a incheiat printr-o decizie a Federației de Fotbal, care arunca pumni de tina peste ideea de justețe sau, altfel spus, de echidistanta corectitudine! Sigur ca din cauza virusului nauc, venit de peste țari și mari, meciurile s-au bramburit, unele jucandu-se, multe amanandu-se, altele fiind chiar anulate, așa ca, venind vremea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

