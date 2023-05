Trei din trei la turneul de la Roma

Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale 3.572.618 euro, marti, dupa ce a invins-o pe Kamila Rahimova (Rusia), cu 6-7 (6/8), 6-3, 6-3. Ruse a obtinut victoria dupa aproape trei ore de joc ( 2 h 57 min ). Romanca a fost condusa…

- A avut loc tragerea tabloului turneului WTA 1000, de la Roma, care se va desfașura in perioada 9 mai - 20 mai. Romania are trei jucatoarea pe tabloul principal, plus o jucatoare in calificari: Gabriela Ruse. Irina Begu (32 de ani, 28 WTA), Sorana Cirstea (33 de ani, 34 WTA) și Ana Bogdan (30 de ani,…

- Roland Garros 2023 se apropie cu pasi repezi, iar sportivii romani trag tare sa ajunga pe tabloul principal al unuia dintre cele mai importante Grad Slam-uri din lume. Dupa ce Sorana Cirstea, Irina Begu, Ana Bogdan si Patricia Tig au fost instiintate ca vor intra direct in cursa pentru trofeu, fara…

- ​Gabriela Ruse a reușit calificarea pe tabloul principal al turneului „WTA 1000” de la Madrid, sportiva noastra invingand-o in doua seturi pe Leolia Jeanjean, scor 6-4, 6-3. Locul 158 mondial, Ruse s-a impus dupa o ora și 33 de minute de joc in fața jucatoarei din Franța. Prin calificarea pe tabloul…

- Sorana Cirstea (foto) o are ca adversara, vineri seara, pe Carolina Garcia, din Franța, numarul 4 mondial, intr-un meci din turul secund al Open-ului de tenis de la Miami, din Statele Unite ale Americii. Partida este programata sa inceapa dupa ora 21.30. Cirstea este singura romanca ramasa pe tabloul…

- Sorana Cirstea o va avea ca adversara, joi seara, pe poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial, in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Indian Wells, din California, competiție dotata cu premii totalizand 8,8 milioane de dolari. In optimile de finala, Cirstea a trecut, miercuri dimineața,…

- Gabriela Ruse (FOTO), care a ajuns in optimi la simplu si in semifinale la dublu, la Monterrey, a urcat 13 locuri in clasamentul WTA, fiind pe pozitia 147, cu 445 de puncte. Sorana Cirstea a coborat 12 locuri si este pe 83, cu 743 puncte. Cel mai bine clasata romanca ramane in continuare Simona Halep,…

- Gabriela Ruse (locul 148 mondial) a ajuns sambata in turul al doilea al calificarilor de la WTA Doha, dupa ce a invins-o categoric pe japoneza Moyuka Uchijima, in doar 53 de minute, scor 6-2, 6-0. Pentru un loc in ultimul tur al calificarilor de la Doha, Ruse se va duela cu Jil Teichmann (28 WTA, favorita…