- Sarbatoare in dupa-amiaza zilei de duminica, 28 mai, in Șomcuta Mare, Protopopiatul Chioar. Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului a pus piatra de temelie pentru noul Schit cu hramul „Buna Vestire”. „Este o zi istorica pentru monahismul din Episcopia Maramuresului si Satmarului,…

- Joi, 25 mai 2023, praznicul imparatesc „Inaltarea Domnului”, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Soborul Sfintilor 12 Apostoli” din Baia Mare, situata in apropiere de intrarea feroviara in oras, prima biserica terminata…

- Cartea „Biserica de stat sau Biserica in stat? O istorie a Bisericii Ortodoxe Romane, 1918-2023”, aparuta la editura Humanitas, scrisa de istoricul austriac Oliver Jens Schmitt, a fost criticata dur, intr-un comunicat transmis presei, de purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu.Istoricul…

- Luni, 15 mai 2023, in Episcopia Maramuresului si Satmarului au inceput conferintele preotesti de primavara, care au fost prezidate de Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului. Conferintele, dedicate Anului omagial al persoanelor varstnice, au debutat la Catedrala Episcopala…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de felicitare a femeilor creștine pentru activitatea lor in Biserica și societate, in special pentru alinarea varstnicilor, suferinzilor, pentru susținerea saracilor și a persoanelor singure, cu ocazia Duminicii Mironosițelor (30 aprilie), transmite Basilica.ro…

- Scandalul de la varful Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), dintre purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, si arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, e departe de a se fi stins. Reporterii Playtech Știri au cerut opinia unui cunoscut sociolog, Gelu Duminica, profesor universitar, referitor la aceasta…

- Vestea incendiului de la biserica din Parohia Borșa Complex a venit in zi de mare sarbatoare. Deși au intervenit mai multe echipaje de pompieri, biserica a fost mistuita in cateva minute, insa din fericire, in urma incendiului, nu a existat nici o persoana vatamata. Episcopia Maramureșului și Satmarului…

- UPDATE: Episcopia Maramuresului si Satmarului a transmis duminica ca biserica din lemn in stil maramuresean din Parohia Borsa Complex a ars in totalitate. ”Biserica a ars in totalitate si nu au mai putut fi salvate multe lucruri. Biserica este noua, a fost construita in ultimii 30 de ani, deci nu este…