Trei cutremure în această noapte, în zona seismică Vrancea In zona seismica Vrancea, județul Vrancea, au avut loc trei cutremure in aceasta noapte. Primul seism, cu magnitudinea de 3,4 pe Richter, adancimea de 99,4 kilometri, s-a produs miercuri, la ora 23:01. La ora 00.20 a fost un nou cutremur, cu magnitudine de 2,6 pe Richter, la adancimea de 4,5 de kilometri. Un nou cutremur, […] Articolul Trei cutremure in aceasta noapte, in zona seismica Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

