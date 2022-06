Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 58B Resita-Timisoara, in localitatea Maureni, din judetul Caras-Severin. O soferita a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate.

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 58B, la ieșire din localitatea Gherteniș spre Maureni, in județul Caraș-Severin. „In timp ce un barbat de 38 de ani, din județul Timiș, conducea un autoturism din direcția Reșița – Timișoara, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, ar…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 58B Resita- Timisoara, in localitatea Maureni, judetul Caras-Severin. O femeie aflata la volanul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. Presa locala…

- Zece persoane, intre care sapte copii, au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani, in care au fost implicate doua masini, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost anuntati de producerea unui eveniment…

- Un microbuz s a rasturnat in aceasta dupa amiaza pe raza localitatii Veresti din judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava la fata locului intervin pompierii militari ai Detasamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, trei ambulante SMURD doua tip…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57, la intrarea in comuna carașeana Racașdia. Conform DRDP Timișoara, un autoturism a intrat pe sensul opus de mers și intrat in coliziune frontala cu o mașina de Poliție. In urma incidentului, trei polițiști și șoferul aflat in cealalta mașina au…

- Circulația a fost blocata complet astazi, pe centura Caransebeșului, in urma unui accident. Un autoturism care se deplasa dinspre Timișoara spre Orșova a intrat in coliziune cu un autotren. Doua persoane au fost ranite ușor. Traficul s-a desfașurat prin municipiul Caransebeș pana la finalizarea masuratorilor…