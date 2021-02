Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii au 10 ani si sunt colegi de clasa la o scoala din Galati. Ei s-au plans marti seara parintilor de usturimi oculare, iar miercuri dimineata au ajuns la spital. Medicii sustin ca iritatia s-ar fi produs de la o lampa cu ultraviolete folosita in sala de clasa, relateaza Adevarul. De altfel,…

- Scoala nr. 28 din Capitala, la care au fost depistate cazurile cu noua tulpina de coronavirus, se va deschide luni, anunta primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu. "DSP-ul m-a asigurat ca situatia a fost tinuta sub control si ca nu exista niciun risc suplimentar in aceasta unitate de invatamant", precizeaza…

- La inceputul acestui an, Codin Maticiuc a ales sa plece intr-o altfel de vacanța. A renunțat la plajele din Maldive sau Dubai și a ales Africa, unde a avut parte de o experiența pe care nu o va uita curand. Actorul a povestit totul pe contul de socializare. „Scoala africana In timp ce ma aflam in Ngorongoro…

- Pe parcursul saptamanii trecute pe traseele din țara au fost inregistrate 38 accidente de circulație, in urma carora au avut de suferit 50 persoane, printre care 7 copii. Ulterior, medicii de pe ambulanța au transportat la spital 41 pacienți cu diverse traumatisme.

- PSD considera ca scoala online este "un dezastru", cu sute de mii de copii fara acces la internet si fara tablete, anunța AGERPRES. "Ministrul Educatiei recunoaste esecul catastrofal al guvernarii liberale din 2020 in domeniul invatamantului! Cu sute de mii de copii fara acces la internet…

- DORINTA… Alexandra este o eleva in clasa a VII-a, din satul Baltati, comuna Tatarani, care nu vrea prea multe de la Mos Craciun, dar daca ar primi in dar o tableta ar avea cele mai fericite sarbatori, spune ea. A invatat atat cat a putut in ultimele luni, povesteste fata, folosind insa tableta unei…

- Departamentul dispecerizare al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgența cu motivul – intoxicație acuta cu monoxid de carbon a unei familii cu mulți copii din municipiul Balți, in aceasta dimineața, la ora 08:20.

- Sute de elevi nigerieni sunt cautați de autoritați, care suspecteaza ca au fost rapiți, dupa ce un grup de oameni inarmați a atacat o școala gimnaziala din statul Katsina, situat in nord-vestul Nigeriei. Fenomenul atacurilor armate și al rapirilor de copii a crescut exponențial in ultimii ani in aceasta…