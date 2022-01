Trei copii au căzut într-un lac înghețat din județul Brașov. Doar doi au mai ieșit la suprafață Trei copii au cazut intr-un lac inghetat, in localitatea Dumbravița, județul Brașov. Doi dintre acestia au reusit sa iasa la suprafața. Al treila copil a fost scos ulterior și s-a incercat resuscitarea sa. Dispeceratul de la 112 a fost sesizat sambata, la ora 14.30, ca trei copii de 14 ani, care se jucau pe un […] The post Trei copii au cazut intr-un lac inghețat din județul Brașov. Doar doi au mai ieșit la suprafața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Trei copii de 14 ani au cazut intr-un lac inghetat. Doar doi au reusit sa iasa singuri la suprafata. Al treilea copil este resuscitat. Copiii au cazut intr-un lac inghetat, in localitatea Dumbravița, județul Brașov.

- Autoritatile brasovene au intervenit, sambata dupa amiaza, pentru salvarea unui adolescent care a cazut in apa unui lac din localitatea Dumbravita, dupa ce gheata formata la suprafata lacului s-a spart. Copilul si cu alti trei adolescenti a intrat cu bicicletele pe gheata, trei dintre ei au cazut in…

- Trei copii au iesit la o tura cu bicicleta pe gheata lacului din Dumbravita, insa aceasta s a rupt.In jurul orei 14.30, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost sesizat prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca 3 minori, care se aflau pe raza unui lac inghetat, situat…

