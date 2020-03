Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 28 de ani din Fratauții Noi s-a repezit cu cuțitul la un vecin și i-a taiat gatul. Victima avea 51 de ani și a starnit gelozia agresorului cand acesta l-a gasit impreuna cu soția sa in...

- Nu mai puțin de 59 de copii, mici practicanți de rugby la CSM Suceava, cu varste intre 8 și 12 ani, au avut parte de o frumoasa experiența la finele saptamanii trecute, evoluand in scurte meciuri demonstrative de mini-rugby, in pauza meciului dintre Romania și Spania, disputat pe stadionul ...

- O masina a intrat luni in plin in oamenii care participau la un festival in orasul german Volkmarsen. Potrivit website-ului de stiri HNA, martorii afirma ca soferul a patruns cu viteza in multime. Masina ar fi parcurs aproximativ 30 de metri prin multime, pana sa opreasca. Cotidianului Bild,…

- Direcția de Sanatate Publica Iași (DSP) monitorizeaza pe intreaga raza a județului un singur caz suspect de coronavirus. Un barbat din China, stabilit in Iași de mai mulți ani, s-a intors in urma cu zece zile dupa ce a sarbatori Noul An chinezesc, venind pe traseul Germania - București. Fiindca provenea…

- Daniel si Gabriel Lungu au avut o copilarie chinuita. Abandonati de parinti, ei au crescut prin leagane si case de copii. Cu un an inainte sa-si faca buletinele, gemenii au fost trimisi acasa, la familia care i-a abandonat si care nu i-a dorit niciodata. Au fost batuti de un frate, au fugit si au ajuns…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava a aprobat, vineri, bugetul propriu al judetului si al unitatilor subordonate pentru acest an, in valoare de aproximativ 620 de milioane de lei, cu 33% mai mare decat cel din 2019. La bugetul de 620 de milioane se adauga alte 35,7 milioane de lei excedent bugetar, ce va…

- Crima de la un incident in trafic. S-a intamplat in noaptea de 1 spre 2 februarie a.c., in centrul satului Oneaga, din comuna Cristești, unde un barbat in varsta de 43 de ani a fost ucis chiar pe drumul județean care strabate localitatea. Lovit cu pumnul in fața, barbatul a cazut ca secerat, iar in…

- Un ieșean a fost condamnat la șapte ani de pușcarie, dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis nepotul. Scandalul a pornit pe fondul consumului de alcool, iar discuțiile aprinse – de la o bucata de pamant. Agresorul a fost obligat sa ii plateasca peste 300 de lei lunar fiului victimei, care este minor Fapta…