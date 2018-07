Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni rusi care aveau asupra lor legitimatii de presa au fost ucisi in noaptea de luni spre marti in apropiere de Sibut, in centrul Republicii Centrafricane, au anuntat marti surse judiciare, religioase si de securitate, relateaza AFP.Cadavrele celor trei rusi ''au fost gasite la 23…

- O pițipoanca celebra și-a facut un selfie pentru care a fost aspru criticata de urmaritoii ei din mediul online. Criticile au inceput sa apara cand fanii și-au dat seama ca in poza apare și tatal fetei, acesta fiind mort pe un pat de spital. Jelica Ljubicic este numele autoarei acestei revoltatoare…

- Cateva zeci de oameni, alaturi de sefii PAS si PPDA, au cerut astazi, in fata Bancii Nationale, intoarcerea miliardului. Protestul a fost organizat pe furis, fiind invitata doar mass-media de curte a celor doua partide.

- Doi barbați care au fost gasiți morți, luni, la o firma din Bulevardul Timișoara din Capitala. Aveau 52 si respectiv 65 de ani și au fost gasiti fara suflare chiar la firma de materiale de constructii la care lucrau ca paznici. Doi suspecți au fost reținuți și puși, ulterior, sub control judiciar. Ancheta…

- Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei 9,45, pe bulevardul Timisoara din Capitala. "Cei doi barbati decedati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt, in varsta de 65 de ani. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Omoruri impreuna…

- Presa locala a dezvaluit cine este tanarul din Santana care și-a injunghiat mortal iubita in varsta de 16 ani . Potrivit criticarad.ro , barbatul se numește Isac Negru și are 19 ani. Acesta și-a ucis concubina, cu care are un copil, apoi a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de polițiști. …

- Cutremurator: Fetita de doar un an, gasita fara suflare dupa ce a fost uitata in mașina de tatal ei. O fetita de numai un an din statul american Tennesse a avut parte de un sfarsit crunt, dupa ce tatal sau adoptiv a uitat-o in masina. Barbatul si-a dus cei doi copii la gradinita. Nu si-a dat insa seama…

- Audiat miercuri in Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, fostul ofițer Daniel Dragomir a declarat ca a prezentat o lista cu 19 jurnaliști care au avut ”legaturi neprincipale” cu ofițeri SRI. De asemenea, Dragomir a sugerat Comisiei sa audieze 9 patroni de presa, pentru a vedea ce legaturi…