- Ministrul Apararii Angel Tilvar a declarat, marti la la ceremonia dedicata implinirii a 50 de ani de la infiintarea Brigazii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) „General Nicolae Dascalescu”, ca rachetele lansate de navele de lupta rusesti lovesc orase si elemente de infrastructura civila in Ucrainaa si astfel ucid…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ), organizatie care a atras, inca de anul trecut, in repetate randuri atentia asupra situatiei din caminele de batrani din judetul Ilfov cate fac obiectul anchetei DIICOT, atrage atentia asupra faptului ca valul de controale pornit saptamana aceasta le afecteaza in primul…

- Oțelul Galați a revenit din Austria, unde a efectuat un stagiu de pregatire in perioada 25 iunie- 6 iulie. Formația pregatita de Dorinel Munteanu va debuta in Superliga pe teren propriu cu UTA, vineri, 14 iulie, de la ora 18:30. La sosirea in țara, Dorinel Munteanu a explicat ca iși dorește la fel ca…

- In incercarile sale de a convinge lumea de slabiciunea Rusiei, Washingtonul iși demonstreaza propria vulnerabilitate. Acest lucru a fost afirmat de fostul agent al Agenției Centrale de Informații (CIA) Phil Giraldi intr-un interviu acordat canalului YouTube Judging Freedom. Statele Unite se așteapta…

- Disparițiile de minori reprezinta un fenomen complex care genereaza o emoție puternica in randul cetațenilor unei comunitați, pentru ca fiecare se gandește la pericolele care amenința siguranța copilului. De ce pleaca minorii de acasa? Un raspuns se afla in studiul privind disparițiile de minori: o…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a atras atentia asupra faptului ca amenajarea locurilor de parcare pentru 1,7 milioane de masini, in Capitala, ar presupune o suprafata de 20 de milioane de metri patrati."Cred ca inclusiv eliminarea masinilor de pe trotuare este, in mica masura, un proiect de…

- Din 2018, Timișoara a devenit parte a unui eveniment mondial, prin organizarea primei ediții a paradei caritabile „The Distinguished Gentleman’s Ride”. Anul acesta, manifestarea va avea loc in Piața Unirii in data de 21 mai, intre orele 14 și 16, apoi motocicliștii vor pleca la plimbare.

- FMI atrage atenția asupra sectorului bancar care se menține fragil, deși Statele Unite și Elveția au luat masuri ferme pentru a preveni prabușirea instituțiilor financiare cu probleme, potrivit economistului șef Pierre-Olivier Gourinchas, citat de Reuters