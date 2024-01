Stiri pe aceeasi tema

- Un grup care planuia o preluare armata a puterii in Ungaria a fost destructurat de politia maghiara, dupa o operatiune de amploare. Au fost retinute 11 persoane, iar in timpul perchezitiilor au fost gasite arme Ak-47, arme cu gloante de cauciuc, precum si arme cu aer comprimat, informeaza politia maghiara,…

- Opt persoane, acuzate de faptul ca voiau sa prea controlul asupra Ungariei au fost dezarmate de catre politia si armata ungare, scrie Biroul National ungar de Investigatii al Politiei Antirevolta (KR NNI) pe site, care anunta ca a destructurat aceasta organizatie.In noiembrie, o inregistrare video…

- Nr. 17 din 15 ianuarie 2024 BULETIN DE PRESA Barbati banuiti de furt calificat, retinuti in urma unei perchezitii La data de 14 ianuarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au efectuat o perchezitie domiciliara in localitatea Viisoara. In urma…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați pe 9 decembrie de catre un barbat, de 42 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca acesta ar fi fost victima unor fapte de șantaj și furt. In fapt, in timp ce se afla intr-o parcare din Sighișoara, barbatul respectiv ar fi…

- Ieri, 11 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 2 barbați de 34 și 19 ani, din comunele Cașeiu și Unguraș. Din activitațile investigativ-operative, polițiștii au stabilit ca la data de…