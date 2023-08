Trei bărbați, în arest. Patru persoane, la spital. Bătaie generală între rude, la Calvini O bataie generala, inregistrata la Calvini, s-a lasat cu rețineri, ordine de protecție și spitalizarea mai multor persoane, sambata seara. ,,Politistii din cadrul Secției de poliție rurala Cislau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe un drum satesc din Calvini are loc un conflict intre mai multe persoane. Imediat dupa primirea sesizarii, la fața locului s-au deplasat politisti, impreuna cu jandarmi, care au identificat persoanele implicate in conflictul spontan ca fiind opt localnici, rude, cu varste cuprinse intre 22 și 49 de ani. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

