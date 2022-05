Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf de proporții a avut loc in Bihor. Trei barbați au pus la cale un plan oentru a fura un seif in care se afla jumatate de milion de lei. Au dus planul la bun sfarșit, insa acum sunt in mainile oamenilor legii. Iata de unde au furat suma aceasta și cu ce pedepse s-ar putea alege fiecare!

- Zeci de percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala. Polițiștii au descins și la adrese din vestul țarii. Zeci de percheziții au loc duminica dumineața in județele Bistrița-Nasaud și Bihor la locuințele și sediile unor operatori economici banuiți de evaziune fiscala și spalare de bani...

- Operațiune antidrog a structurii centrale a DIICOT in vestul țarii, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la 16 locații din județele Arad, Bihor și Valcea. Polițiștii de la ”Crima Organizata” vizeaza destructurarea unei importante grupari infracționale organizate, specializata in distribuirea…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a patru persoane cercetate pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. Masura a fost dispusa dupa…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii bacauani in urma unor perchezitii efectuate in Vrancea, fiind suspectati ca au furat 80.000 euro din locuinta unei persoane din comuna Barsanesti. In urma perchezitiilor, politistii au ridicat si 7.450 lei si 49.250 euro, dar si mai multe bunuri achizitionate…

- Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad. Soferul, un barbat de 44 de ani din judetul Bihor, conducea un autoturism cu sapte locuri […]