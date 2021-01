Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, politisti din cadrul I.P.J. Dolj -S.A.E.S.P si Secției 13 Politie Rurala Segarcea au efectuat doua percheziții domiciliare la locuintele a doua persoane banuite de comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma activitatilor desfasurate, la locuința…

- Polițiștii din Oțelu Roșu au efectuat trei percheziții la domiciliul unui barbat de 33 de ani, din localitatea Glimboca, banuit ca ar fi adresat amenințari cu acte de violența telefonic și prin intermediul unor clipuri video postate pe o rețea de socializare. „In aceasta dimineața, polițiști de la Secția…

- Politistii din Ploiesti au efectuat sapte perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, 20 de persoane fiind duse la audieri, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. "Politistii din cadrul Politiei…

- Procurorii DIICOT Neamt au efectuat, luni, noua perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de camata, santaj, amenintare, hartuire, inducerea in eroare a organelor judiciare, influentarea declaratiilor si nerespectarea…

- Polițiștii au facut 21 de percheziții la locuințele unor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, in urma carora au fost confiscate 11 arme. Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 21 de percheziții au fost facute in cadrul a 18 dosare penale, privind savarșirea a 33 infracțiuni,…

- Polițiștii au facut 21 de percheziții la locuințele unor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, in urma carora au fost confiscate 11 arme.Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 21 de percheziții au fost facute in cadrul a 18 dosare penale, privind savarșirea a 33…

- Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase din Mureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au pus in executare vineri, 6 noiembrie, trei mandate de perchezitie domiciliara, in județul Mureș, la locuintele a doi barbați banuiți…

- Doi barbați din județul Mureș, la care polițiștii au gasit mai multe trofee de vanatoare de urs, caprior și cerb, precum și doua piei de mistreț, au fost reținuți, acuzați de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase…