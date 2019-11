Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de 11 luni orfan, fiul unei daneze, care a avut legaturi cu organizatia jihadista Statul Islamic (SI), a fost repatriat din Siria joi, a declarat avocatul familiei pentru AFP potrivit Agerpres "A sosit pe aeroportul din Copenhaga inainte de pranz impreuna cu bunicul sau si cu una dintre…

- Doi barbati au fost capturati in cursul raidului american care a dus la uciderea liderului organizatiei Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in noaptea de sambata spre duminica, a declarat luni seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, relateaza AFP. ''Doi barbati…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi SUA sa-l predea Turciei pe comandantul Fortelor Democratice Siriene (FDS), o alianta dominata de militia kurda Unitatile de protectie a poporului (YPG), pe care il considera drept 'terorist', informeaza AFP, conform agerpres.ro. Este vorba de Mazloum…

- Danemarca va accelera adoptarea unei legi care sa permita statului sa retraga cetatenia daneza persoanelor cu dubla nationalitate care au plecat sa lupte in strainatate in cadrul unor grupari militante precum Statul Islamic in Siria si Irak, a declarat luni premierul danez Mette Frederiksen.…

- Miercuri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat intrarea in Siria a fortelor armate turce, scopul operatiunii fiind crearea unei zone tampon de-a lungul granitei cu Siria. Pe parcursul noptii si al diminetii de joi, aviatia turca a efectuat mai multe raiduri asupra unor puncte strategice…

- ''Kurzii au luptat alaturi de noi, dar s-au cheltuit multi bani si echipamente pentru a face asta. Ei lupta contra Turciei de decenii. Turcia, Europa, Siria, Iran, Irak, Rusia si kurzii vor trebui acum sa rezolve situatia. Ei toti urasc SI, sunt inamici de ani intregi. Noi ne aflam la 7.000 de mile…

- Trei barbati au comparut luni in fata unui tribunal in Danemarca, fiind acuzati ca au achizitionat drone si alte echipamente pe care gruparea extremista Stat Islamic sa le foloseasca in Irak si Siria, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Intre 2013 si 2017 cei trei au cumparat avioane de mici…

