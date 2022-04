Trei bărbați au fost prinşi de polițiști în timp ce comercializau peste 4 tone de fier furat Trei barbati sunt cercetati pentru furt calificat dupa ce au fost prinsi in timp ce incercau sa vanda peste 4 tone de fier care ar fi fost sustras din incinta unei societati comerciale din comuna Farcasesti, a anuntat, luni, IPJ Gorj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

