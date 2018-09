Stiri pe aceeasi tema

- Trei avioane care au decolat din Tirana, Atena si Abu Dhabi, in care se afla aproximativ 450 de pasageri, si ar fi trebuit sa aterizeze pe aeroportul din Belgrad, miercuri dimineata, au fost redirectionate la Timisoara, dupa ce aeroportul din Serbia a fost inchis, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comentariile facute de Angela Merkel au avut in mod clar intentia de a anihila zvonurile privind o posibila impartire a Kosovo, perspectiva asupra careia multi atentioneaza ca ar declansa violente in Balcani, unde situatia este una extrem de volatila si alte natiuni ar putea cere, printr-un efect de…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 3 au admis propunerea reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei de clasare a dosarului deschis in cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate cu numere M...PSD, astfel ca dosarul a fost inchis.

- Un eveniment in premiera naționala ii așteapta pe constanțeni in acest weekend. Cazinoul din Constanța se va intoarce la stralucirea de altadata, datorita celor mai noi tendințe de videomapping. “Unirea – Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilor” este o manifestare in care Regina Maria, una dintre…

- Autoritațile din Polonia au decis sa inchida zeci de plaje din cauza unor alge toxice aparute din cauza caniculei. Scaldatul a fost interzis pe opt plaje cu deschidere la Marea Baltica și alte 20 care se afla in golful Gdansk, au anunțat serviciile sanitare poloneze citate de agențiile de presa.

- Orasul inchis Sihani, unde cercetatori rusi au afirmat ca au dezvoltat agentul neurotoxic Noviciok - cu care a fost otravit, conform Londrei, fostul spion sovietic Serghei Skripal - va fi deschis publicului larg...

- Traficul rutier este inchis, duminica, la o saptamana de la inundații, pe trei drumuri nationale din judetele Covasna, Suceava si Vrancea. Circulația se desfașoara cu dificultate pe un drum național din Vaslui. Potrivit Centrului Infotrafic, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care…

- SEECS Short Film Festival prezinta filme studențești in proiecții publice gratuite la UNATC (str. Matei Voievod, nr. 75 – 77, sector 2). Deschiderea oficiala a evenimentului are loc pe data de 28 iunie, ora 19, Sala Atelier. In aceeași seara, vor fi proiectate primele filme din competiție. Proiecțiile…