Stiri pe aceeasi tema

- O veste foarte importanta pentru constanteni a trecut neobservata, desi ea ne priveste pe toti, fiind vorba despre viitorul Bibliotecii Judetene "Ioan N. Romanldquo; Constanta. Asadar, dr. Corina Apostoleanu, directorul institutiei, anunta ca proiectul "De la regional, la national: reviste dobrogene…

- Agenția de Dezvoltare Nord-Est a deblocat fondurile pentru proiectele de mobilitate urbana care, in cazul Iașului, vor ajunge la peste 58 de milioane de Euro. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat ca dorește modernizarea infrastructurii pentru tramvaie pe 3 trasee din municipiu. Acestea sunt: legatura…

- Acolo flota auto de transport in comun a fost distrusa de un incendiu. Predarea si primirea a avut loc in prezenta primarului Mihai Chirica, a directorului CTP, Cristian Stoica, si a omologului acestuia de la Tulcea, Dan Balan.

- 18 lectori din strainatate si 91 din țara participa, in perioada 24-27 mai, la „Primavara Dermatologica Ieseana” Teme de dermatologie, situate la interfața cu alte specialitați, dezbatute la cursuri, prelegeri și workshop-uri, susținute de catre lectori de elita, se inscriu in registrul celei de a VII-a…

- Astept cu emotie si victoria edilului- sef, domnul Mihai Chirica, de a fi reprimit in PSD, acolo unde s-a nascut si ii este locul. Cum ambii PSD-isti, domnul Chirica si domnul Harabagiu, au fost sanctionati in acelasi timp si pentru aceleasi motive, devine fara echivoc ca solutia instantei si in cazul…

- De saptamana viitoare, mai precis in perioada 14-20 mai, se fac din nou servicii de dezinsecție pe suprafața domeniului public și privat al municipiului Brașov. Produsele folosite se regasesc in Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umana de catre Ministerul Sanatații,…

- Deputatul Marius Bodea, liderul Organizatiei Municipale Iasi a PNL, l-a criticat joi, intr-o conferinta de presa, pe primarul Mihai Chirica cu privire la poluarea orasului, traficul aglomerat, dar si a constructiilor care incalca normele de urbanism. "Din pacate, dupa trei ani de zile de cand in fruntea…

- Reprezentanti ai filialei Municipale Iasi a PNL, au protestat astazi, timp de aproape o ora, in fata Primariei, acuzand lipsa de inters a edilului Mihai Chirica fata de solutionarea probemelor orașului. Presedintele filialei Municipale Iasi a PNL, deputatul Marius Bodea, a precizat ca, din punct de…