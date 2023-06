Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu considera ca trebuie sa mareasca dimensiunea propriului arsenal nuclear pentru a descuraja fortele combinate ale Rusiei, Chinei si ale altor rivali, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan. El a mai spus ca Statele Unite vor respecta…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

- Presa a anunțat sec revenirea pe Terra a misiunii, fara a publicata detalii despre tipul navei spatiale, ce tehnologii au fost testate, la ce inaltime a zburat si unde a orbitat de la lansarea sa la inceputul lunii august 2022. De asemenea, nu au fost publicate inca imagini ale navei spatiale, potrivit…

- Directorul FBI Christopher Wray a dezvaluit ca hackerii chinezi depașesc numarul personalului cibernetic al FBI cu 50 la unu. Declarațiile acestuia sunt facute in contextul in care SUA și alte țari se confrunta cu amenințari cibernetice imense, in special din partea Chinei. „Pentru a va da o idee cu…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- De la invadarea Ucrainei de catre Rusia, un eveniment care a perturbat pietele energetice din intreaga lume, apetitul Chinei pentru petrolul, gazele naturale si carbunele din Rusia a crescut cu peste 50%, transmite Bloomberg.

- Giganții energetici de stat chinezi au facut o serie de investiții de mai multe miliarde de dolari in Rusia, unul dintre cei mai importanți furnizori de petrol și gaze ai Chinei, in diferite etape ale lanțului de aprovizionare cu energie, scrie reuters.com. Parteneriatul a crescut in importanța pe masura…

- Presedintele Vladimir Putin a laudat relatiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, si a impartasit asteptarile ridicate pe care le are de la discutiile cu liderul Xi Jinping, in ajunul vizitei sale in Rusia. „Relatiile ruso-chineze au atins cel mai inalt punct din istoria lor si continua sa devina mai puternice”,…