- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut marti o intrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, oficialul roman comunicand, in acest context, "dorinta ferma de a lansa si operationaliza in cel mai scurt timp noul Parteneriat Strategic…

- Evoluțiile politice, ultimele schimbari din PDM, perspectivele economice post-covid, cooperarea în domeniul securitații și al apararii, precum și reforma justiției au fost principalele subiecte discutate astazi de președintele PDM, Pavel Filip, cu Ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan.…

- Liderul Partidului Democtrat din Republica Moldova a avut astazi o discuție cu ambasadorul SUA Dereck J. Hogan. ”Am vorbit despre situația politica, dar și despre ultimele schimbari din PDM. I-am spus ferm dlui Ambasador ca Partidul Democrat condamna tentativele de destabilizare a situației din țara…

- Grupul de medici militari veniți din Romania pentru a ajuta specialiștii moldoveni in lupta cu noul COVID-19, a fost decorați cu medalia „Pentru consolidarea fratiei de arme” de catre Ministrul Apararii Alexandru Pinzari. Distincțiile au fost oferite cu prilejul incheierii misiunii acestora in țara…

- Ambasadorul american Dereck J. Hogan a anuntat miercuri, 8 aprilie, ca Ambasada SUA in Republica Moldova doneaza 25 de calculatoare pentru centrul de triere a bolnavilor de COVID-19, amenajat la Moldexpo, care vor ajuta la gestionarea inregistrarii pacientilor si a asistentei aflate in administrare.

- Ambasada Statelor Unite ale Americii iși limiteaza serviciile consulare, in continua sa lucreze parțial. Despre aceasta a anunțat ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, in cadrul unui video postat pe pagina de Facebook a instituției.