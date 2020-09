Stiri pe aceeasi tema

- Valentin, fiul lui Liviu Dragnea, este citat miercuri, 9 septembrie, la ora 9.00, la Tribunalul Bucuresti. Judecatorii il vor audia in dosarul Tel Drum, cel in care sunt judecati directorii firmei de constructii din Teleorman. Fostul președintele PSD a fost pus sub acuzare intr-un dosar separat privind…

- Polițiștii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș cerceteaza un tanar de 22 de ani, din Vanatori, care, in ziua de 17 august a.c., a patruns intr-o casa din localitate, profitand de ușile lasate neasigurate. Dintr-o poșeta pe care a gasit-o in casa, el a furat 4.800 de lei, pe care i-a pierdut la jocuri de…

- Ziarul Unirea Barbat din județul Alba, arestat pentru un jaf de peste 3 milioane de euro in Austria: Ar fi furat 4.500 de telefoane mobile Curtea de Apel Alba Iulia a arestat preventiv, in baza unui mandat european emis de autoritațile din Austria, un barbat in varsta de 55 de ani, care locuiește fara…

- La finalul lunii trecute, Curtea de Apel Brașov a pronunțat sentința definitiva in procesul intentat de care Consiliul Județean Brașov Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, condusa de consilierul local Cristian Macedonschi la momentul realizarii prejudicului de 399.528 de lei. „Respinge…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, luni, ca nu are competenta materiala sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul ''10 august'', procesul fiind mutat la Tribunalul Bucuresti. Instanta a admis in acest sens…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Targu Mures a emis, miercuri, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele unui barbat in varsta de 39 de ani, in baza mandatului european de arestare emis de autoritatile din Croatia, dupa ce acesta i-ar fi furat banii unui cetatean croat in timp ce negocia…

- Trei adolescenti, banuiti de comiterea unui furt, au fost prinsi de politisti. Prejudiciul a fost recuperat. Duminica noaptea, la ora 1, Politia a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 de catre un barbat de, in varsta de 71 de ani, din judetul Maramures, despre faptul ca persoane necunoscute i-au…

- Femeia s a adrest Tribunalului Constanta la finele anului trecut. Aceasta s a judecat cu municipalitatea pentru un teren si o casa, ce ii fusesera confiscate in 1960, dupa ce tatal sau fusese condamnat la inchisoare. Decizia Tribunalului, luata la inceputul lui iulie, poate fi atacata la Curtea de Apel.Caz…