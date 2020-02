Stiri pe aceeasi tema

- Peste 450 de raniți și 108 persoane decedate. Este bilanțul tragic al accidentelor rutiere care au avut loc, in ultimii 3 ani, la trecerile la nivel cu calea ferata. Graba și neatenția șoferilor raman principalele cauze.

- Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata situata pe teritoriul orașului Costești, județul Argeș, la km 130+415 al liniei CF 101 Pitești-Craiova se afla in atenția deputatului Danuț Bica. Parlamentarul de Argeș s-a adresat in acest sens ministrului Transporturilor. ”Pe teritoriul județului Argeș…

- Lucrarile presupun in principal anveloparea blocurilor, termohidroizolarea teraselor, inchiderea balcoanelor, izolarea planseelor si schimbarea corpurilor de iluminat pe casa scarii. Finantarea nerambursabila este de 60%.

- La o trecere de nivel cu calea ferata situata intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare, din județul Timiș, a avut loc un accident. Un barbat de 66 de ani nu s-a asigurat la trecerea de nivel cu calea ferata și a fost ... The post Mașina lovita in plin de un tren in județul Timiș. Ce s-a intamplat…

- O importanta parte dintre drumurile judetene din Timis au fost deja reabilitate, primind imbracaminti rutiere noi. Proiectul derulat de CJ Timis continua si in primavara lui 2020, dorindu-se efectuarea de lucrari similare pe alti 50 de kilometri de sosele aflate in subordinea administratiei judetene.…

- Un tanar de 20 de ani a fost la un pas sa iși piarda viața, dupa ce a trecut la cațiva milimetri prin fața unui tren, in comuna Jucu din Cluj. Tanarul nu a observat trenul pentru ca era concentrat pe o convorbire telefonica, potrivit Mediafax.„Minunea de la trecerea la nivel cu calea ferata,…

