Trecerea râului Mureș cu brudina va deveni în curând istorie. Au fost montate grinzile noului pod rutier dintre Șibot și Blandiana Lucrarile la construcția podului rutier peste raul Mureș, intre Acmariu (Blandiana) și Balomir (Șibot), avanseaza vizibil. Astazi au fost montate grinzile podului ce va inlocui brudina de peste Mureș. „Legatura stransa și eficienta dintre Consiliul Județean și primariile din Alba continua sa funcționeze in beneficiul cetațenilor. Ma bucur sa anunț ca lucrarile la podul peste […]

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

