Traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, judetul Vrancea, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Politistii au sanctionat firma responsabila si au chemat o echipa a acesteia, care a toaletat pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale. Potrivit Politiei Judetene Vrancea, politistii din orasul Panciu au facut verificari, duminica, din cauza ca traficul rutier era ingreunat prin amplasarea unui brad in centrul localitatii. “Astfel, s-a stabilit faptul ca o societate comerciala a fost mandatata sa achizitioneze si sa monteze un…