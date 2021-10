Stiri pe aceeasi tema

- Noul Nissan Qashqai va schimba definitiv așteptarile consumatorilor cu privire la mașinile de familie. Confort, rafinament, tehnologie și o noua experiența la volan – noile standarde impuse de Qashqai vor ridica ștacheta pentru intreaga piața a crossoverelor europene. Cu peste 3 milioane de unitați…

- Cum se vede Bacaul, la un an dupa alegeri? Sincer? In niciun caz așa cum mi-aș dori sa arate și in nici un caz așa cum merita și așteapta bacauanii. Nu e nici scuza, nici acuza, dar este greu sa faci in cateva luni ceea ce nu s-a mai facut de multa vreme. Ca sa […] Articolul Viceprimarul Liviu Miroșeanu: Daca…

- Programat marti, 21 septembrie, de la ora 19.45, la meciul din Polonia, cu Wisla Plock, va fi cel de-al 25-lea in Europa pentru HC Dobrogea Sud, care se afla la cea de-a cincea participare consecutiva in competițiile continentale. Toata lumea este determinata, de la cei mai tineri jucatori și cei nou-veniți,…

- Pandemir Pașa trecea, insoțit de cei zece arnauți regulamentari, calare, pe Bulevardul Imperial din Maghestan. Era clar bulevard și era Imperial pentru ca era singurul, dar asta e o alta poveste. Deodata, țipete, urmate de urlete care se transformara rapid in lozinci. “Criminalule! Era sa ne omori!…

- Larisa Ioana Anton – Lary – este singura solista din Europa care interpreteaza piesele regretatei Selenei Quintanilla –Perez. Lary este fondatoarea trupei de fete Happy Day (compusa din Lary, Teodora și Ella), singura trupa de fete din Romania care au lansat piesele „Fete rele” și „Lasa-ma papa la mare”…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a desfasurat acțiunea Truck & Bus, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și de marfuri. Activitatile de control s-au desfasurat simultan in toate statele membre ale U.E., conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere…

- Antonio Gatti a inceput ca producator de confecții grele pentru marile branduri din Europa inainte de a face haine la comanda. In urma experienței dobandite, au realizat ca pot oferi produse la un standard inalt și pentru clienții din Romania sub brandul propriu. Primele vanzari s-au realizat prin intermediul…

- Compania Aerostar și compania engleza U-TacS, specializata in producerea de drone militare, au lansat, marți, 20 iulie, la Bacau, un parteneriat economic propus Romaniei in cadrul celui mai mare program de fabricație de drone tactice din Europa – Programul Watchkeeper X. La eveniment au participat,…