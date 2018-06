Tratament candida. Cauze, simptome şi prevenire pentru candidoza vaginală Principala cauza a candidozei vaginale este transferul ciupercii candida albicans din intestine in anus, lucru ce poate afecta tesuturile vaginale. De asemenea, 40% dintre cazurile de infestare cu candida sunt contractate prin sex. Tratament candida. Daca organismul este sanatos, candida chiar ajuta in protejarea corpului de bacterii cu potential patogen. Insa daca echilibrul este rupt, candida "uita" de rolul protector si incepe sa atace. De vina pot fi stresul, schimbarile hormonale, antibioticele etc care duc la inmultirea excesiva a ciupercii. Simptomele candidozei vaginale … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

