- Ana Bogdan s-a calificat, luni, în optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care e gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a învins-o pe sârboaica Ivana Jorovic, cu 7-6 (1), 6-4. Ana Bogdan (28…

- Emma Raducanu a putut fi vazuta sambata de public la antrenament, iar seara a avut parte de o cina speciala in Cluj-Napoca alaturi de una dintre prietenele din circuitul WTA, Gabriela Ruse, informeaza HotNews.ro. In varsta de 18 ani, caștigatoarea trofeului US Open 2021 s-a imprietenit pe durata Indian…

- A câștigat trofeul la US Open luând prin surprindere lumea tenisului, iar acum se afla la Transylvania Open, acolo unde este cap de serie numarul trei. Emma Raducanu a putut fi vazuta sâmbata de public la antrenament (lucru care se va întâmpla și duminica), iar seara a…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, campioana de la US Open, si-a anuntat retragerea din turneul WTA de la Moscova (Kremlin Cup), programat saptamana viitoare, dupa ce a pierdut in runda a doua a turneului de la Indian Wells, a relatat presa britanica. ”Din nefericire, a trebuit sa…

- ​​Simona Halep a revenit în țara dupa eliminarea de la Indian Wells, sportiva noastra vorbind despre traseul de la turneul californian, dar și despre competițiile la care va mai juca în acest an."A fost un drum lung, cu o escala mare, de șapte ore, dar bine ca sunt acasa. Este greu…

- Organizatorii de la Indian Wells au anunțat programul zilei de vineri, iar pe arena centrala va avea loc partida dintre Simona Halep și Marta Kostyuk. Conform programului, duelul dintre Halep și Kostyuk va fi al doilea de pe cea mai mare arena a complexului și va începe undeva în…

- Cluj-Napoca va fi gazda turneului Transylvania Open, competiție la care și-au anunțat participarea deja Simona Halep, Emma Raducanu sau Elise Mertens. Organizatorii turneului au anunțat deja ca la turneu vor putea participa toți cei vaccinați sau trecuți prin boala, în limita a maxim 50% din…

- Simona Halep a anunțat numele noului ei antrenor, chiar de ziua ei de naștere. Dupa desparțirea de Darren Cahill, Halep a dezvaluit ca va colabora din nou cu Adrian Marcu, antrenor in varsta de 59 de ani cu care a mai lucrat inainte de a intra in Top 10 WTA. Cu Adrian Marcu in echipa, la finalul anului…