Stiri pe aceeasi tema

- Este necesara o intervenție de refacere a instalației subterane ce leaga și coreleaza semafoarele ce presupune taierea covorului astfaltic. Finalizarea lucrarilor este estimata pentru ziua de marți, 18.08.2020. Dupa reabilitarea și inlocuirea instalației din zona Hotel Cetate, noile semafoare vor fi…

- Circulația pe strada Gheorghe Dima din Timișoara, pe tronsonul cuprins intre strada C. Brediceanu și Piața Maraști va fi inchis pentru realizarea unor lucrari de asfaltare. Interdicția e valabila de maine, 18 iulie, ora 7:00, pana in 19 iulie, ora 7:00. „Graficul lucrarilor care au putut fi executate…

- Mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii din Timisoara vor circula deviat, in urmatoarea perioada, din cauza unor lucrari, anunța STPT. Astfel, sambata, in 11 iulie, mijloacele de transport in comun de pe liniile 11, M11, 14, M14, 18 si Expres 4 barat vor circula (dus/intors) pe urmatorul…

- Timp de o zi, miercuri, circulatia rutiera va fi oprita pe o portiune din strada Ciprian Porumbescu. De suferit va avea si circulatia autobuzelor de pe linia Expres 8. Miercuri, 8 iulie, ora 7.00, pana joi, 9 iulie, ora 7.00, se inchide circulația rutiera pe strada Ciprian Porumbescu pe tronsonul cuprins…

- O noua strada care va intra in reabilitare in Timisoara, Grigore Alexandrescu, a fost predata constructorului. In fata unui excavator care mima ceva lucrari edilitare, primarul Nicolae Robu, aflat in campanie electorala, si reprezentantul companiei care se va ocupa de investitie au realizat ceremonia…

- Autobuzele de pe liniile liniile 18 și Expres 1 și troleibuzele de pe linia 18 vor circula deviat, in zilele de 24 și 25 iunie, din cauza lucrarilor de asfaltare de pe strada Liege, au anunțat, marți, reprezentanții STPT.

- In perioada 10 iunie - 26 iunie va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, pe tronsonul strada Mitropolit Varlaam și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, inclusiv la intersecția cu strada Mitropolit Varlaam, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura este luata in vederea executarii lucrarilor…

- Circulația rutiera va fi oprita timp de mai multe ore, vineri, pe strada Ciprian Porumbescu din Timișoara. Primaria anunța ca sunt programate... The post Circulație oprita pe strada Ciprian Porumbescu. Traseu deviat pentru Expres 8 appeared first on Renasterea banateana .