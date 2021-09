Traseul drumului expres Arad - Oradea a fost stabilit; CJ Arad a semnat certificatul de urbanism

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile imobiliare ilegale nu se opresc in Romania. Un avocat și doi notari sunt membri unei grupari banuite de camatarie, șantaj și inșelaciune. Anchetatorii au efectuat 51 de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea unei grupari specializate in tranzactii imobiliare ilegale, prin camatarie,…

- Un avocat și doi notari sunt membri ai unei grupari banuite de camatarie, șantaj și inșelaciune. Procurorii susțin ca gruparea ar fi deposedat de locuințe mai multe persoane din judetul Bihor. Anchetatorii au efectuat joi 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unei grupari specializate…

- Valabil de la : 24-08-2021 ora 6:45 pana la : 24-08-2021 ora 9:00In zona : Județul Satu Mare;Se vor semnala : averse ce vor acumula local peste 20-25 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantuluiValabil de la : 24-08-2021 ora 5:30 pana la : 24-08-2021 ora 8:00In zona : Județul Arad: Arad, Pecica,…

- Un sofer din Lugoj a fost implicat in aceasta dimineata intr-un accident de circulatie pe raza judetului Arad. IPJ Arad a anuntat ca accidentul s-a petrecut pe DN 79. “In aceasta dimineata, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe DN 79, in afara localitatii Zerind. Din primele verificari…

- In noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79, in afara localitații Zerind, județul Arad. Din primele verificari a reieșit ca un barbat de 53 de ani, din Covasanț, care se deplasa din direcția Oradea spre Chișineu-Criș a depașit un autotren și a…

- Un barbat din Lugoj, in varsta de 37 de ani, care conducea o autoutilitara, a fost implicat intr-un teribil accident produs pe DN 79, in județul Arad, soldat cu doua persoane decedate și alte doua ranite grav. “In aceasta noapte, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79,…

- In aceasta noapte in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79, in afara localitații Zerind. „Din primele verificari a reieșit ca un barbat de 53 de ani, din Covasanț, care se deplasa din direcția Oradea spre Chișineu-Criș a depașit un autotren și a intrat in coliziune frontala cu…

- Numarul total al persoanelor care au vizitat, sambata, cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, institutiile muzeale din Oradea se ridica la 17.749, din care 6.899 in complexul Muzeul Tarii Crisurilor (MTC), de care apartin trei muzee memoriale si cel al orasului Oradea, restul de 10.850 fiind vizitatori…