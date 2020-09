Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre purtatul maștii de catre elevi, in contextul in care școala incepe peste patru zile. Arafat a declarat ca elevul care refuza sa poarta masca trebuie sa fie dat afara din clasa și sa stea pe hol."La inceput va fi greu sa impui regulile. Dar regulile trebuie impuse,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre inceperea școlilor și despre responsabilizarea copiilor pentru a respecta masurile de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus. ”Va fi mai greu pentru copiii al carui anturaj a fost unul care nu recunoștea prezența…

- Profesorul Alexandru Rafila recunoaște ca este o problema ca un copil sa stea șase ore cu masca pe fața și de aceea trebuie gasita o soluție pentru ca elevul sa stea, in aer liber macar, și fara masca. O alta soluție ar putea fi masca textila, a aratat profesorul Rafila la Digi24. El a explicat […]…

- Septembrie este luna redeschiderii școlilor pentru multe state ale lumii. Cu o serie de restricții insa. Elevi din toata lumea vor trebui sa se obișnuiasca cu gandul ca vor sta doar in clasa pe toata durata cursurilor, chiar și in pauze, ca vor avea ore mai scurte și vor purta masca in permanența. Multe…

- Copiii vor trebui sa poarte permanent masca in scolile din Spania incepand de la varsta de sase ani, a anuntat joi guvernul de la Madrid, care doreste sa redeschida scolile in pofida inmultirii cazurilor de COVID-19, relateaza AFP.''Folosirea mastii va fi obligatorie ca regula generala incepand…

- Școala a ajuns un loc de cazna. Un infern anisiac. Masca pe fața, ca o palma lipita peste gura, și pepsiglas. Trasee unice. „Ține dunga roșie! Nu te abate!” Copiii stau rariți și pitiți. Speriați ca niște pui de gaina cand da cloșca alarma de uliu. Dar cloșca e distanțata social. Nu ii poate acoperi.…

- Pe 14 septembrie va suna din nou clopoțelul, dar școala nu va mai fi la fel. In contextul pandemiei de coronavirus, Ministerul Educației a introdus obligativitatea purtarii maștii de protecție in școlile din Romania, incepand cu clasa 0. O masura foarte greu de respectat, deoarece Guvernul nu poate…

- Planul prevede alocarea a 52 de milioane de euro pentru masuri de curatenie si igiena. Pauzele de pranz si orele de incepere a cursurilor ar putea fi esalonate, dar purtarea mastilor nu va fi obligatorie in timpul cursurilor. De asemenea, vor fi recrutati, suplimentar, sute de profesori si…