Stiri pe aceeasi tema

- 80 de autobuze, troleibuze si tramvaie ale Societatii de Transport Bucuresti au fost trase pe dreapta de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), din cauza unor nereguli. Printre acestea geamuri sparte, podea infundata, scaune deteriorate, manere lipsa. ANPC a anuntat…

- In perioada 26 - 30 aprilie 2022, traficul va fi restricționat in zona intersecției dintre bulevardul Republicii - str. Garii – bulevardul General Ion Dragalina. Se lucreaza la inlocuirea șinei curbate a liniei cale tramvai. Traseele mijloacelor de transport in comun din zona respectiva vor fi modificate.

- Societatea de Transport Public Timișoara va asigura continuitatea serviciului de transport public in noaptea de Inviere. Cetațenii orașului pot circula dupa slujba de Inviere pana la ora 3.30, pe anumite rute. Programul de circulatie pentru liniile de tramvai 1, 2 si 8, liniile de troleibuz 14 si 16…

- Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș a amendat Societatea de Transport Public Timișoara pentru problemele de curațenie descoperite in mai multe mijloace de transport in comun din oraș. Valoarea amenzii este de 10.000 de lei.

- Autogara Sud Pitesti, cunoscuta localnicilor si sub denumirea de Autogara Astra, a fost oprita de la prestarea serviciului pentru public in urma unui amplu control facut de inspectorii de la Protectia Consumatorilor, care au gasit spatii insalubre, mizerie si mobilier rupt in sala de asteptare. Actiunea…

- In perioada 07-13 februarie a.c., polițiștii rutieri argeșeni au desfașurat activitați in cadrul acțiunii ROADPOL TRUCK&BUS. Peste 500 de autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri au fost oprite pentru control in cadrul acțiunii care s-a desfașurat conform calendarului…