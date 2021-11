Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele de transport in comun de pe liniile de tramvai 1, 2 și 4 vor circula deviat, in 13 și 14 noiembrie, din cauza lucrarilor ce vor avea loc pe tronsonul strada Coriolan Brediceanu – bulevardul Republicii, dupa cum urmeza: liniile 1 (de la Gara de Nord) și 2 (de la Dambovița) vor circula pe […]…

- Municipalitatea a anunțat inchiderea traficului rutier pe str. Dr. Iosif Nemoianu (tronson cuprins intre strazile str. Coriolan Brediceanu și b-dul Republicii). Circulația va fi restricționata vineri, 29 octombrie, intre orele 07.00 și 19.00, in vederea executarii lucrarilor de decapare a stratului…

- Mijloacele de transport in comun de pe liniile de tramvai 1, 2, 4, 6a și 6b vor avea traseele modificate, in data de 30.10.2021, intre orele 08:00 și 19:00, din cauza lucrarilor la tramele stradale ce vor avea loc pe tronsonul dintre strada Coriolan Brediceanu și bulevardul Republicii, anunțate pentru…

- In timp ce alți directori de spitale anunța ca achiziționeaza saci de dormit și paturi pentru ca pacienții sa nu inghețe in saloane, conducerea Spitalului Municipal a cerut relocarea bolnavilor de Covid-19. Motivul: lipsa caldurii și a apei calde. Intre timp s-a rezolvat și criza frigului, dupa ce primarul…

- Mai multe linii de tramvai au fost deviate, miercuri dimineața, la Timișoara. Este vorba despre liniile 1, 2, 4 și 6, care nu și-au mai putut continua traseele normale din cauza unui fir de lucru rupt.

- Un numar de 100 de școli din București cer trecerea la invațamantul online, din cauza situației epidemiologice. Dintre acestea, 91 de cereri au fost adresate direct Inspectoratului Școlar al Municipiului București, iar alte 9 au nevoie de avizul Direcției de Sanatate Publica și al Comitetului Municipal…

- Evenimentul sportiv „Turul Romaniei la ciclism”, care debuteaza in data de 31 august, intre orele 16:00 și 22:00, pe bulevardul I.C. Bratianu – strada 20 Decembrie – bulevardul Vasile Parvan, modifica traseele anumitor mijloace de transport. Astfel, autobuzul de pe linia Expres 3, pe sensul Gara de…

- Vorbim de mult timp despre un transport public performant și mai bun in Timișoara, dar oamenii se plang in continuare de frecvența cu care circula mijloacele de transport in comun, dar și despre starea lor. Viceprimarul Ruben Lațcau spune ca primaria urmeaza sa desființeze unele benzi auto amenajate…