- Toți nativii zodiacului au puncte forte, dar și puncte slabe. Ei bine, zodia Leu are și ea cateva puncte slabe care nu o favorizeaza deloc. Astrele spun despre ei ca sunt cei mai orgolioși. Iata și alte defecte pe care le au!

- Persoanele din zodia Rac sunt extrem de sensibile și familiste. Cu toții avem puncte sensibile, așa și in cazul Racului, care este uneori prea sensibil și oarecum rușinos in anumite situații. Sunt foarte pretențioși la partenerul de viața, iar atunci cand ajung sa puna sentimente se implica in totalitate…

- Persoanele din zodia Rac sunt foarte puternice și au un caracter pe care mulți și l-ar dori. Daca ai in preajma ta acești nativi, ar fi bine sa inveți de la ei, deoarece modul in care se comporta este unul unic și bunatatea pe care o transmit este rara. Iata care sunt trei trasaturi puternice ale zodiei…

- Nativul Fecioara este cel mai altruist din tot zodiacul. Pe langa asta, fecioara este un semn de pamant și este condusa de planeta Mercur. Ești curios sa afli care sunt cele mai puternice trasaturi ale acestui nativ? Iata care sunt acelea!

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au disputat, duminica, in devans, partida de la Rapid, din cadrul grupei 5-8 din Divizia A1. Formatia pregatita de Lucian Zlotea nu a izbutit sa castige niciun punct, chiar daca a castigat primul set, si a pierdut cu scorul de 3-1 (21-25, 25-8, 25-13, 25-18), la capatul…

- Si in acest weekend avem parte de spectacol sportiv in Sala Polivalenta din Banie. Atat echipa masculina de volei a SCM Craiova, cat si cea de baschet vor defila in fata propriilor suporteri in compania unor formatii redutabile, din Bucuresti. Trupa lui Dan Pascu va primi vizita celor de la Dinamo,…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au facut legea miercuri dupa masa, in deplasarea de la Miercurea Ciuc. Formația pregatita de Michalis Kakiouzis s-a impus in fața „micuței“ grupari din Ciuc, scor 98-83, la capatul unui meci in care singura necunoscuta era diferența de puncte de la final, chiar daca,…

- Vremea se raceste la Constanta Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis o avertizare de cod galben de pentru municipiul Constanta, valabila de luni, 28 februarie, de la ora 06:00 pana marti, 1 martie, la ora 10:00.Temporar, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare iar vantul va avea intensificari,…