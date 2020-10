Trăsătura genetică pe care o au mulți oameni și care determină simptome grave de coronavirus Simptomele severe de coronavirus sunt mai frecvente in cazul unor oameni care au niște caracteristici genetice particulare. Pe scurt, persoanele care au gene neanderthaliene sunt expuse unor riscuri mai mari, arata un nou studiu. Aceasta trasatura genetica este prezenta și la oamenii moderni, pentru ca stramoșii noștri s-au imperecheat cu neanderthalienii in urma cu 60.000 de ani, arata cercetatorii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Astfel, cei care au aceasta catena de ADN localizata pe cromozomul 3 sunt de pana la 3 ori mai susceptibili la ventilație artificiala, in cazul in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

