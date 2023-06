Tranziţia UE la energia verde a atins un punct de cotitură Tranzitia Uniunii Europene la energia verde a atins un punct de cotitura in luna mai, cand, pentru prima data in istorie, panourile fotovoltaice au generat mai multa electricitate decat toate centralele pe carbune din blocul comunitar, si asta inca inainte de venirea verii cand productia de energie fotovoltaica va creste si mai mult, transmite Bloomberg. Chiar daca aceasta expansiune furibunda a capacitatilor de productie a energiei fotovoltaice este un semn de bun augur pentru eforturile vizand inlocuirea combustibil fosili, momentul istoric scoate in evidenta si deficientele din sistemul energetic.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

