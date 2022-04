Tranziția către vehiculele electrice înseamnă șomaj în masă BMW nu va elimina niciun angajat in tranziția de la motoarele cu combustie la modelele electrice, a promis directorul executiv al companiei bavareze, chiar daca economiștii prevad zeci de mii de pierderi de locuri de munca in intreaga industrie. „Nu vom avea pierderi de joburi din cauza transformarii”, asigura Oliver Zipse. „La uzina noastra din […] The post Tranziția catre vehiculele electrice inseamna șomaj in masa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

